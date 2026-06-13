Gio Reyna, figura de EEUU, fue descubierto por Rodrigo Marion y jugó en Bolivia

La selección de Estados Unidos arrancó con fuerza su participación en la Copa del Mundo al imponerse con autoridad sobre Paraguay por 4-1. Entre las figuras destacadas estuvo Giovanni Reyna, autor de uno de los goles más vistosos del encuentro y una de las principales cartas ofensivas del combinado norteamericano.

Detrás del crecimiento futbolístico de Reyna aparece un nombre con fuerte vínculo con Bolivia: Rodrigo Marion, actual director deportivo de Sporting Santa Cruz. El formador recordó que fue uno de los primeros en detectar el potencial del jugador cuando trabajaba para la Federación de Fútbol de Estados Unidos como director regional de scouting en la zona noreste del país.

“Identifiqué a Gio cuando tenía entre 11 y 12 años. Jugaba en un pequeño club de Nueva York llamado New York Soccer Club. Lo convocábamos a los centros regionales de entrenamiento de la federación y rápidamente mostró condiciones diferentes al resto”, relató Marion.

Gio Reyna en la New York Soccer Club. Foto: Red Uno.

Años más tarde, cuando asumió funciones en el New York City FC, volvió a reclutar a Reyna para las divisiones menores del club. Durante cuatro temporadas siguió de cerca su evolución, participando en giras internacionales por Bolivia, España, Colombia, Inglaterra y Argentina, además de importantes torneos juveniles.

Uno de los momentos más recordados fue la conquista de la Adidas Cup en Dallas durante 2017, un logro histórico para un equipo estadounidense. Según Marion, aquel torneo permitió que varios cazatalentos europeos pusieran sus ojos sobre Reyna y otros jóvenes talentos que posteriormente dieron el salto al fútbol internacional.

“Muchas veces lo hacíamos jugar en categorías superiores porque su talento estaba por encima de su edad. Primero apareció el interés del Manchester City y luego llegó la oportunidad del Borussia Dortmund, donde decidió continuar su formación en Alemania”, explicó.

Hoy, con más de seis años compitiendo en el fútbol europeo y convertido en una pieza importante de la selección de Estados Unidos, Giovanni Reyna confirma el potencial que Marion observó cuando era apenas un niño. Para el director deportivo de Sporting Santa Cruz, verlo brillar en una Copa del Mundo representa una de las mayores satisfacciones de su carrera como formador.

“Lo más gratificante es ver a esos niños que comenzaron jugando por pasión convertirse en figuras internacionales y representar a su país al más alto nivel. Ese es el legado más grande que puede dejar un entrenador”, concluyó Marion.

Por otra parte, hace aproximadamente diez años, el hoy seleccionado estadounidense visitó Santa Cruz para participar en la tradicional Copa Tahuichi como parte de los equipos juveniles del New York City FC, experiencia que formó parte de su proceso de crecimiento y desarrollo futbolístico.

Giovanni cuando vino a Bolivia a competir en Santa Cruz en la Copa Tahuichi con el New York City FC. Foto: Red Uno de Bolivia.

Giovanni Reyna anotó el cuarto gol de Estados Unidos ante Paraguay en el Mundial, cuando se jugaban los 90+8' minutos del partido el delantero mandó el balón al ángulo del portero paraguayo tras una jugada individual destacada dentro del terreno de juego.

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