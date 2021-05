Hazard espera estar listo para la Eurocopa, aunque no está seguro sobre su estado de forma

Cargando...

BRUSELAS (Reuters) - Eden Hazard espera estar listo para jugar con Bélgica en su partido inaugural de la Eurocopa, pero aún no está seguro de si estará en forma a tiempo, dijo el delantero en una conferencia de prensa el lunes.

"Ha sido un año complicado pero espero estar listo para el primer partido. Tengo que tomarlo día a día y ver cómo va con el cuerpo médico", dijo. "Me perdí los últimos partidos de la temporada en el Real Madrid, así que tuve tiempo de descansar y ya veremos cómo va".

Hazard jugó poco con el Real Madrid esta temporada debido a un problema continuo en el tobillo y había obtenido la última de sus 106 convocatorias internacionales con Bélgica en noviembre de 2019.

"Lo veremos en los entrenamientos durante los próximos días antes de la Eurocopa. Tenemos algo de tiempo antes de nuestro primer partido y quiero estar listo", añadió.

Bélgica, líder de la clasificación de la FIFA, inicia su campaña como visitante contra Rusia en San Petersburgo el 12 de junio.

Hazard también dijo que espera quedarse en el Real Madrid la próxima temporada, incluso después de la salida del técnico Zinedine Zidane y tras las especulaciones mediáticas sobre su futuro en el club.

"No me veo yéndome, todavía me quedan tres años más de contrato, sabemos que mi primer año fue malo por la lesión", dijo. "Me conozco a mí mismo y si estoy listo para jugar y en plena forma puedo hacer grandes cosas por el club. Después de la Eurocopa, mi plan es hacer todo por este club".

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)