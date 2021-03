Hazard se perderá el partido del Real Madrid con Atalanta tras nueva lesión, dice Zidane

Cargando...

MADRID, 15 mar (Reuters) - El extremo del Real Madrid Eden Hazard ha vuelto a lesionarse, informó el lunes el club, y el entrenador Zinedine Zidane dijo que no sabe cómo explicar este nuevo problema físico del belga que lo dejará fuera del equipo en un momento clave de la temporada.

El internacional belga se incorporó al Real Madrid tras un acuerdo de 150 millones de euros (178,83 millones de dólares) en 2019, pero se ha visto perseguido por las lesiones, jugando 25 partidos en La Liga desde su llegada al club.

Después de haber regresado a los campos tras un problema muscular en los últimos 15 minutos en la victoria de su equipo del sábado 2-1 sobre Elche, Zidane dijo que Hazard se perderá la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del martes en casa con el Atalanta.

"No va a estar en condiciones para estar con nosotros. No te puedo decir más porque son cosas que no te puedes explicar. Espero, porque quiero ser positivo, que va a ser poca cosa", dijo Zidane en una rueda de prensa.

El Madrid dijo en un comunicado que Hazard sufre un problema en el psoas —el principal músculo conector entre el tronco y las extremidades inferiores del cuerpo—, pero no dio ninguna indicación sobre el tiempo probable de su ausencia.

"Algo está pasando. Es un jugador que nunca se ha lesionado en su carrera, o pocas veces, y es verdad que es nuevo para él", dijo Zidane. "Yo no te puedo explicar más. Lo que queremos es que esté bien y lo queremos ayudar. Espero que en breve vuelva a estar otra vez con nosotros".

"Lo que quiero es que nuestra afición, toda la gente que trabaja aquí, vea a Hazard cómo es de jugador. Y esto va a llegar tarde o temprano. Hay que tener paciencia".

Aparte de Hazard, de 30 años, el brasileño Casemiro tampoco estará en el encuentro contra el equipo italiano ya que está suspendido tras recibir una amonestación en la ida, aunque el capitán Sergio Ramos está en condiciones y es probable que sea titular.

El mes pasado, el Real Madrid ganó el partido de ida 1-0 en Bérgamo, gracias a un gol de Ferland Mendy en los últimos minutos del encuentro.

(1 dólar = 0,8388 euros)

(Reporte de Joseph Walker; editado en español por Darío Fernández y Javier Leira)