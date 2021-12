Héctor Garibay clama por ayuda; “¡No tengo sueldo fijo, por favor apóyenme!”

No todo es color de rosas para el atleta Orureño Héctor Garibay Flores, si bien ha demostrado ser un gigante en el deporte del atletismo (maratón) nacional e internacional, tiene un punto muy flaco en su vida, la economía. Recientemente había declarado a la prensa nacional, que se ganaba unos pesos haciendo de taxista por la noche en el lugar donde reside.

Héctor de 33 años ya ha ganado la maratón de Buenos Aires, con un tiempo de 2 horas y 11 minutos en octubre pasado. La jornada de este viernes también consiguió un importante logro, ubicándose en el histórico tercer lugar en la carrera de San Silvestre, parando el cronómetro de los 15 kilómetros, en 45 minutos con 15 segundos.

Concluida la carrera de San Silvestre en Brasil, el maratonista boliviano expresó el abandono que siente de parte de las autoridades nacionales y de empresas del país, a quienes clamó por ayuda, debido a que no tiene un ingreso económico fijo. Sin embargo remarcó, que la alcaldía de Oruro le ayuda con los pasajes para asistir a las competencias, pero no es suficiente.



“Por favor apóyenme, no tengo un sueldo fijo, quisiera que las empresas e instituciones me den algún ingreso. Hasta ahora sólo la Gobernación de Oruro me apoya con pasajes” indicó.