Hijo de Pirlo recibe amenazas de muerte de hinchas por bajo rendimiento de la Juve

Italia

Nico Pirlo hijo de Andrea Pirlo entrenador de la Juventus, hizo publicas recientemente una serie de amenazas de muerte por parte de un grupo de hinchas de la Juve, debido al rendimiento del equipo entrenado por su padre. Nico este lunes publicó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla con un mensaje "Tú y tu padre tienen que morir".

"No soy una persona que juzga, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera, yo soy el primero en hacerlo y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas y a escuchar las de los demás. Pero todo tiene un límite", expreso el hijo de Pirlo.