Tanto Pedro Parrado, el periodista español, como el periodista colombiano Javier Hernández Bonnet han dado la misma información en diferentes tiempos, pero coinciden. Hace un tiempo el comentarista colombiano aseguró que James Rodríguez quiere quedarse viviendo en Madrid y por eso estaba decidido a jugar la próxima temporada en el equipo colchonero.

Este martes, Parrado dijo en el programa de televisión español: “Lo llevan intentando hace dos años. James por fin va a dejar el Real Madrid. James Rodríguez jugará en el Atlético de Madrid. Precio simbólico, entre 10 y 15 millones va a pagar el Atlético al Madrid y el colombiano cumplirá el sueño de quedarse en Madrid. Lo quiere Simeone”.

Hace un mes, el propio James reconoció que el año pasado un equipo grande de España, que claramente era el Atlético, lo quiso incorporar, y que él deseaba que el negocio se concretara. Sin embargo, en ese momento el presidente del Real Madrid no quiso soltar al colombiano. Ahora la realidad es distinta porque al equipo blanco no le queda otro remedio que vender a James porque, de no hacerlo, el 10 podrá irse gratis la próxima temporada.

Bastante se está especulando sobre el futuro del zurdo, pero hasta el momento son rumores y no certezas las que se han replicado desde la prensa deportiva europea. Los ingleses han insistido en ubicar a James cerca de equipos como Manchester United y Arsenal, mientras que en España o Italia han hablado del Inter y el Milán.