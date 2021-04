James Rodríguez: "Tenía todo listo para ir al Atlético, pero el Real Madrid no me dejó"

Cargando...

El futbolista colombiano James Rodríguez hablo en una entrevista con ESPN, donde sorprendió con algunas confesiones, asegurando que tenia todo listo para jugar en el Atlético de Madrid, tras su salida del Bayern Munich, pero que fue el Real Madrid el que finalmente no lo dejo. Además, el centrocampista afirmó que tiene grandes objetivos con el Everton y que sueña volver a jugar la Champions League.

"En el Madrid jugué poco, sobre todo en el segundo periodo. Tras salir del Bayern Munich, tenía todo listo para ir al Atlético de Madrid, pero el Real Madrid no me dejó".

Anteriormente el colombiano bromeaba sobre un posible retorno al Real Madrid: "No está dentro de mis planes, la verdad. Quién sabe en dos, tres o cuatro años porque la vida y el fútbol dan muchas vueltas, pero creo que no. Ahora mismo pienso que no. Ya no me quiere nadie ahí. Eso es parte del fútbol, muchachos".

Actualidad con el Everton:

"No ha sido un año fácil para mí por lo problemas físicos. Pero sé que cuando estoy bien, el equipo está bien. He hecho ver bien al club, a mis compañeros. Quiero que el Everton muestre un buen fútbol, aunque acá es difícil porque todos los equipos son muy competitivos".

Volver a jugar la Champions, principal objetivo:

"Este equipo está para meterse en competencias europeas. Si yo estoy bien, el equipo se ve bien. Esa es nuestra meta, este año vi la Champions por tele y no me gustó nada, porque venía jugándola desde el 2012 seguido. No la jugué con Mónaco y de ahí jugué todos los años".