Jaume Cuéllar anotó su primer gol con la camiseta del Barcelona B

Jaume Cuéllar no logró formar parte de la delegación boliviana de fútbol sub - 23 que está actualmente en el Preolímpico que se desarrolla en Venezuela, su club el Barcelona B, no lo cedió. Sin embargo, el nacional convirtió un gol fundamental con su equipo este fin de semana.

Cuéllar convirtió su primer tanto con la camiseta del Barcelona B este domingo, lo hizo tras recibir un pase que primero fue interceptado a medias por un adversario, el mediocampista boliviano aprovechó la sobra y la empalmó de primera para vencer la resistencia rival y decretar el gol, el primero en su cuenta personal con la casaca del equipo y el segundo durante el partido frente a la Real Sociedad.

Jaume hizo el festejo del chupete con el balón debajo de su camiseta, que simboliza a un bebé.