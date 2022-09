Jonathan Borja denuncia y pedirá que suspendan a Julio César Baldivieso por racismo

Cargando...

El jugador ecuatoriano Jonathan Borja acusa al ex mundialista con la selección boliviana y ex técnico de Always Ready, Julio César Baldivieso, por supuestos actos de racismo. Sin embargo, por otro lado, Baldivieso dijo que el ecuatoriano miente, y afirmó tener pruebas de actos de indisciplina del deportista.

El jugador de Always Ready dijo que fue apartado del club por lo que tuvo que trabajar en tierra y bajo sol, a lo que él considera un acto discriminatorio en su contra, además declaró que aquella situación no le desea a ningún otro futbolista, por lo que junto a su abogado elevarán una demanda ante la FIFA para que Julio César sea suspendido por 2 años de sus funciones.

En contrapartida Baldivieso negó toda acusación en su contra, manifestando que el futbolista ecuatoriano al momento de integrarse a los entrenamientos, tiraba el ponchillo y llegaba tarde a los entrenamientos, por otro lado, el entrenador también dijo tener pruebas de indisciplina del jugador en otros clubes de otros países.

FABOL brindó todo su apoyo a Julio C. Baldivieso, en conferencia de prensa dijeron nunca recibieron una queja por parte del jugador Jonathan Borja para explicar la situación por la que estaba atravesando en aquel entonces.

