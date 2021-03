Jugador de los Lakers lanzó uno de los peores tiros libres de la NBA y culpa a un terremoto

Estados Unidos

Kyle Kuzma, jugador de los Lakers, protagonizó una desafortunada acción que terminó con las burlas de Dyamond Green y Stephen Curry en el duelo que su equipo, Los Ángeles Lakers jugaba contra los Golden State Warriors. Lo más curioso de todo es que el tiro de Kuzma se fue muy desviado y este culpó de su mala puntería a un terremoto que jamás ocurrió.

El equipo de Los Ángeles se impuso sobre su ocasional rival 128-97, pero ni la victoria pudo hacer olvidar el vergonzoso episodio protagonizado por Kuzma de 25 años de edad durante el partido. El curioso suceso causó que prácticamente todos los que presenciaban el partido se rieran de él, tras la pésima ejecución del tiro libre, y claro, los rivales no podrían quedar al margen.

El alero de Los Lakers luego de las burlas de propios y extraños, salió y habló en su defensa, alegando algo insólito.

En la jugada previa al tiro libre de Kuzma, su compañero James Wiseman había recibido un codazo en la nariz por parte de Montrezl Harrell cuando intentaba bloquear un lanzamiento.

Faltando siete minutos, el oriundo de Michigan picó la pelota, miró al aro y se preparó, pero su disparo disparo se fue por la parte izquierda sin siquiera tocar el tablero de metal. Inmediatamente se desencadenó un sinnúmero de reacciones de ambos bandos. Lo que se pudo apreciar en primera instancia fue una especie de regaño de Harrell por la ejecución.

Lo que vino después fue una lluvia de risas y burlas cuando las cámaras se fueron con el banco de los Warriors. Allí nadie daba crédito a lo que estaba viendo, porque no podían creer lo que había errado su rival e incluso Dyamond Green soltó una gran carcajada burlándose de la ejecución del tiro libre por parte de Kuzma.

Una vez finalizado el encuentro Kuzma hizo una declaración insólita, “San Francisco tuvo un terremoto de 3,5 grados y todo empezó a temblar. No sé, me asusté y se me fue muy a la izquierda”, comentó con una tímida sonrisa.