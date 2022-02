Jugadoras de hockey usaron barbijos durante el partido Rusia – Canadá

Cargando...

Beijing​, China

El partido de hockey sobre hielo femenino entre el Comité Olímpico Ruso (ROC) y Canadá se retrasó una hora este lunes porque los resultados de las pruebas de covid-19 de ROC no llegaron a tiempo, dijo la Federación Rusa de Hockey sobre Hielo en un comunicado el lunes.

El disco estaba programado para caer en el partido preliminar a las 12:10 hora local pero, según la jugadora de ROC Maria Batalova, el partido se retrasó después de que Canadá se negara a jugar hasta que llegaran todos los resultados de las pruebas.

“Hacemos las pruebas por la mañana y por la noche, y el equipo canadiense quería esperar los resultados de nuestras pruebas matutinas y las suyas también”, dijo Batalova al sitio web oficial de Beijing 2022.

“Al principio, hubo un acuerdo de que saldríamos a jugar, y luego decidieron esperar los resultados de las pruebas”.

La federación dijo en su comunicado que ambos equipos se hicieron las pruebas antes de las 9:00 am hora local el lunes, pero los resultados no llegaron a tiempo. "Los resultados de Rusia de esta mañana aún no estaban disponibles", dijo la delantera canadiense Natalie Spooner.

El equipo femenino de hockey sobre hielo de ROC fue sometido a tres días de cuarentena a principios de la semana pasada después de que varias jugadoras dieron positivo por covid-19. Desde entonces, el equipo ha sido autorizado para competir en los Juegos.

Según la Federación Rusa de Hockey sobre Hielo, la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés) instruyó posteriormente a ambos grupos de jugadoras que podían jugar el partido con máscaras faciales.

Los dos equipos acataron la medida hasta el tercer período cuando la IIHF permitió que las jugadoras participaran sin máscaras. El equipo de ROC jugó el resto del partido sin máscaras, mientras que el equipo canadiense siguió usando equipo de protección personal.

Canadá finalmente ganó el partido 6-1, asegurando su segunda victoria en la ronda preliminar de los Juegos Olímpicos de Beijing después del triunfo del sábado contra Finlandia.