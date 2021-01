Khabib arremete contra Conor McGregor por caer derrotado con nocaut

En la pelea estelar del sábado pasado en la UFC 257, tuvo como sorpresivo desenlace que el norteamericano Dustin Poirier venció al irlandés Conor McGregor por nocaut en el segundo round. Tras la pelea se produjo una guerra de declaraciones entre los dos más importantes luchadores de la UFC, Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. El luchador ruso reprochó la preparación previa y justificó así el pésimo resultado.

Tras estas declaraciones McGregor, respondió retando nuevamente al ruso con el que mantiene una gran rivalidad desde hace un tiempo. Sin embargo, Khabib se retiró como campeón tras la muerte de su padre, su principal apoyo, y de momento no tiene intención de volver. El irlandés fue contundente y le advierte de que donde se debe hablar es peleando:

"Ya lo cogeré. Si continúa eludiendo su compromiso de pelear, debería ser despojado del título. No voy a perseguirlo. Si no quiere pelear, seguiré adelante por mi camino, pero todo el mundo sabe que esta guerra no ha terminado. Es la pelea la que habla, que vuelva", respondió McGregor.