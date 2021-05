Kroos: “Estamos todos listos para correr y luchar hasta el final”

Inglaterra

El centrocampista alemán Toni Kroos, ha sido el jugador designado del Real Madrid a pasar a hablar por sala de prensa previo al partido de vuelta de la semifinal de la Champions ante el Chelsea. Kroos aseguró que están listo para dejar todo en el terreno de juego y expresó que son consiente de lo que se juegan.

El Chelsea:

"Nunca me ha quitado el sueño. Sabemos la calidad y la fuerza que tienen. Yo no veo muy bien. Hemos recuperado jugadores que no estaban en la ida, aunque perdimos a Rafa. Estamos todos listos para correr y luchar hasta el final, pero será importante lo que hagamos con el balón".

Kanté:

Ramos:

"Si va a jugar o no, es cosa del entrenador. Lo que es Sergio para el equipo no hay que explicarlo".

Zidane y su futuro:

Medio campo:

"No sé si somos el mejor del mundo porque no veo mucho fútbol. Me gusta oír eso, pero si no ganamos nada de nada vale. Más en este club".