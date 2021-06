Kroos habla y lamenta la salida de Ramos del Madrid

El centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos ha hablado acerca de la salida del eterno capitán de la casa blanca Sergio Ramos en un Podcast. Donde el alemán lamentó que no haya podido continuar el central en el conjunto merengue.

"No conozco al Real Madrid sin Sergio Ramos. No te imaginas que este jugador no acabe su carrera en el Real Madrid. Esperaba que se quedara", afirmó.