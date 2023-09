¡La Champions está de vuelta! Milan Vs Newcastle se miden al arranque de la primera fecha

Cargando...

Europa.

Este martes se escribe otra nueva historia para un libro llamado Champions League, varios clubes reconocidos a nivel mundial lucharán por llegar a la ansiada final de Wembley, entre los duelos de alto voltaje en la primera fecha están: AC Milan - Newcastle, Paris Saint Germain- Borussia Dortmund y Bayern Múnich- Manchester United.

La primera fecha arrancará con el compromiso entre Milan Vs. Newcastle desde las 12:45 en Italia, en ese mismo horario rivalizarán Young Boys Vs. Lipzig, desde las 15 horas, el PSG recibe en Francia al Borussia Dormundt alemán.

Continuando con los diferentes paridos de la primera fecha de Champions League, también a las 15:00 se enfrentan Shaktar contra el Porto de Portugal en Ucrania. Siguiendo el mismo horario de las 15:00 también hay otros partidos como: Manchester City, Vs. Estrella Roja, Lazio Vs. Atlético Madrid, Barcelona, Vs. Antwerp y Feyernood Vs. Celtic.