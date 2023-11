La Copa América 2024 se inaugurará en Atlanta, y la final será en Miami

Cargando...

Este lunes, la Conmebol anunció las sedes de los partidos de apertura y final de la Copa América 2024. El torneo será realizado en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio de 2024.

El partido inaugural, previsto para el jueves 20 de junio, será disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Un recinto de categoría mundial que tiene capacidad para más de 71.000 espectadores y que es famoso no solo por su tecnología de vanguardia y sus comodidades para los aficionados, sino también por albergar los mayores eventos del mundo, como el Super Bowl LIII, el College Football Playoff National Championship en 2018 y numerosos partidos internacionales de fútbol, entre otros.

El campeón defensor, con Lionel Messi a la cabeza, podría animar el duelo inaugural.

El partido de la final se jugará el domingo 14 de julio de 2024 en el Hard Rock Stadium, situado en Miami Gardens, Florida. Este destino de entretenimiento global tiene capacidad para más de 65.300 aficionados y sirve de sede a los Miami Dolphins, Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, al torneo de tenis Miami Open y a los partidos de fútbol universitario de la Universidad de Miami, Orange Blossom Classic y Orange Bowl. Con un calendario repleto de eventos deportivos y de entretenimiento, como Jazz in the Gardens, conciertos y festivales, el Hard Rock Stadium también se ha convertido en sede destacada de acontecimientos internacionales como el Super Bowl LIV y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si Argentina avanza a la final, Messi podría jugar en la ciudad de su actual club en la MLS, el Inter Miami. La afición latinoamericana espera un nuevo duelo entre Argentina y Brasil.

Las sedes restantes se conocerán en el sorteo de la fase de grupos de la Copa América, que se realizará el 7 de diciembre, en la ciudad de Miami.

"Esperamos estadios llenos con la pasión de todo el continente americano para la inauguración y final de una inolvidable Copa América. En Atlanta, el balón empezará a rodar y no parará durante un mes, hasta el partido final en Miami. Son estadios magníficos en ciudades maravillosas. Agradecemos la valiosa colaboración de las autoridades estadounidenses y de nuestros amigos de la Concacaf en la organización de esta competición. Esperamos la mejor Copa América de todos los tiempos", afirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

"Atlanta y Miami serán excelentes anfitriones para estos partidos, y felicito a ambas ciudades y a sus comisiones de deportes. Las dos sedes son de clase mundial y las ciudades cuentan con fanáticos apasionados de los deportes y del fútbol reconocidos por apoyar eventos importantes", agregó Víctor Montagliani, presidente de Concacaf.

"Acoger el partido inaugural de este prestigioso torneo es un logro increíble para todos los implicados, y el perfil futbolístico de nuestra región se ha elevado una vez más al más alto nivel con este anuncio", comentó también Dan Corso, presidente del Consejo de Atlanta Sports.

A su vez, Tom Garfinkel, director ejecutivo de los Miami Dolphins y del Hard Rock Stadium afirmó que están orgullosos de albergar la final de la Copa América 2024.

"Como un destino de entretenimiento global, nos esforzamos por reflejar la cultura dinámica e internacional de Miami. Estamos entusiasmados por ofrecer una increíble experiencia de clase mundial tanto a los jugadores como a los aficionados y por resaltar la pasión del fútbol en nuestra comunidad", aseveró.

La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos e incluye 10 equipos de la Conmebol y 6 equipos invitados de la Concacaf. Los 6 equipos de Concacaf se clasificarán a través de la Concacaf Nations League 2023/24. Tras la conclusión de la Fase de Grupos, los campeones y subcampeones de grupo de la Liga A avanzaron a los Cuartos de Final, donde quedaron emparejados con los cuatro primeros clasificados de la Concacaf Nations: México vs Honduras, Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Canadá vs Jamaica y Costa Rica vs Panamá. Los Cuartos de Final se jugarán del 16 al 21 de noviembre, y el ganador del marcador global de cada enfrentamiento se clasificará para la CONMEBOL Copa América 2024. Los otros dos participantes de la Concacaf serán confirmados después de un Play-In entre los perdedores de los cuartos de final. Este Play-In tendrá lugar en marzo de 2024.