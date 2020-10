La exhibición será algo real, dicen Tyson y Jones Jr antes de su pelea a beneficio

Cargando...

Una pelea benéfica entre los excampeones de boxeo Mike Tyson y Roy Jones Jr. el próximo mes es anunciada como una exhibición, pero ambos la describieron el jueves como una batalla y prometieron no guardarse nada.

Por currículums, la pelea entre Tyson, el primer peso pesado en ostentar los títulos de la AMB, CMB y FIB, y Jones Jr., quien simultáneamente ostentó un récord de siete cinturones, promete ser un gran espectáculo.

Pero Tyson, de 54 años, no ha peleado desde que sufrió una derrota ante Kevin McBride en 2005, mientras que el último combate de Jones Jr., de 51 años, fue en 2018.

Aun así, ambos boxeadores conocen el arte de la promoción e hicieron todo lo posible para despertar el interés en el evento, al dejar en claro que se están preparando para pelear, no para entrenar.



"Tienes a Mike Tyson y Roy Jones. Yo vengo a pelear y espero que él venga a pelear y eso es todo lo que necesitan saber", dijo Tyson durante una conferencia telefónica. "Estoy listo para hacerlo y me siento muy bien. Estamos listos para ir a la guerra".

Jones Jr., por su parte, se pasó más tiempo alabando a Tyson que provocando al excampeón.

"Me estoy preparando como me preparo para cualquier otra pelea porque estoy peleando contra el gran Mike Tyson, ¿cómo no puedes prepararte para eso?", dijo Jones Jr.

"Sería estúpido no entrenar cuando vas a enfrentarte al golpeador más duro que probablemente vas a enfrentar en tu vida. ¿Quién sube al ring con el legendario Mike Tyson y piensa que esto es una exhibición?".