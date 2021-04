Le Parisien: El PSG le pone precio a Mbappé y lo 'rebaja'

Cargando...

París - Francia

Kylian Mbappé aún no sabe lo que hará con respecto a su futuro, si seguirá en el París Saint Germain o si buscará nuevos horizontes en el próximo mercado de verano, ya que la joven estrella ha venido rechazando las propuestas de renovación de contrato que le ha hecho el PSG. Kylian asegura estar cansado de las críticas excesivas que sufre en su país. A la entidad parisina también se le agota la paciencia y hasta le puso precio con rebaja al francés.

"Lo más importante es sentirse bien dónde estamos y divertirnos todos los días", dijo el jugador.

El diario francés Le Parisien, asegura que al PSG se le está acabando la paciencia porque las negociaciones para renovar el vínculo con su estrella futbolística no avanzan. Según el mismo medio, la dirigencia del PSG estaría considerando la posibilidad de dejar ir a Kylian el próximo verano por un precio que va desde los 120 y los 150 millones de euros, muy por debajo de lo que pedía inicialmente que eran 180 millones.

El contrato del jugador con los de la capital francesa termina en 2022, y de no avanzar en el tema de la renovación del contrato del delantero, al PSG no le quedará otra que negociar un traspaso si es que no quiere correr el riesgo de que el jugador se marche gratis del club cuando su contrato finalice.