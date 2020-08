Lionel Messi no se presentó al primer entrenamiento del Barcelona

Cargando...

Y como era de esperarse, Messi no se presentó a los entrenamientos del equipo, que iniciaron hoy por la mañana en la Ciudad Deportiva de Barcelona, a la cabeza del entrenador Ronald Koeman. Siendo esta la primera vez, luego de 16 años, de que el Barcelona comienza su pre temporada sin el astro argentino.

No se esperaba que acudiera, pero sigue siendo una novedad un entrenamiento sin la máxima figura del club. Y al final no es más que una nueva señal de lo difícil que será su salida, pues los directivos catalanes no quieren ya abrir una puerta al diálogo.



Y en este escenario, sabiendo que lo más probable es que Messi al fin se vaya y se vaya mal, medios como el diario Sport ya imaginan una posible despedida, que probablemente le negará el club, si es que el conflicto sigue escalando.



Este podría ser, según el medio, un homenaje a la altura del ídolo.

Por otra parte, según el convenio colectivo de la Liga-AFE, Messi al no presentarse a las pruebas PCR (test Covid-19) y faltar a la practicar de hoy cometió una falta grave, la cual tendría una sanción severa por parte del club.

En caso de no ir mañana, entraría en la categoría de muy grave, y podría ser suspendido de empleo y sueldo, según lo estipulado en el convenio relativo a las sanciones. Podrían restarle entre 11 y 30 días o imponerle una multa de hasta el 25 por ciento de su salario mensual.

Hoy iniciaron la pretemporada