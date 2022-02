Lluvia de críticas al Chapecoense por humillar a Alan Ruschel sobreviviente de accidente aéreo

Brasil

El accidente aéreo que sufrió el Chapecoense de Brasil en 2016 fue una de las peores tragedias en la historia de futbol, pues la mayoría de los jugadores y directivos perdieron la vida juntos varios integrantes de la tripulación, y entre los sobrevivientes estuvo Alan Ruschel, quien fue señalado por el mismo club como un beneficiado del hecho.

A través de un comunicado, el equipo paulista aseguró que el defensa ganó notoriedad tras el accidente que le arrebató la vida a sus compañeros, ya que él pudo continuar jugando al balompié. Recientemente, el lateral le ganó un proceso judicial para cobrar una deuda al 'Chape', motivo por el cual habría explotado el club contra su ex futbolista.



Tras la tragedia y su recuperación, Ruschel volvió a jugar con el Chapecoense, además fue cedido en varias ocasiones a equipos como Goiás, Cruzeiro y América de Mina Gerais.



Debido a los señalamientos, el club brasileño recibió muchas críticas por catalogar de dicha forma al zaguero que defendió su escudo.

Luego de las acusaciones, Alan Ruschel respondió al club catalogando de frívolo y aseguró que no está preparado para manejar situaciones difíciles como lo que representó el accidente aéreo.



"He tenido acceso a la defensa del club, y afirman que no soy víctima del accidente, sino sobreviviente. Dicen que la tragedia me ha beneficiado. Están siendo frívolos y no están preparados para manejar un asunto tan importante. Mi vida necesitaba continuar, pero eso no quita responsabilidad al club", respondió el futbolista.