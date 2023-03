Cargando...

Dani Alves se encuentra en el peor momento de su vida. Recluido desde el pasado diciembre en una cárcel de Barcelona por el delito de abuso sexual, contra una mujer de 23 años, en una discoteca de la Ciudad Condal, el todavía futbolista brasileño no deja de recibir malas noticias.

Esta vez tiene que ver con su esposa, la modelo española Joana Sanz, que este miércoles 15 de marzo confirmó en su cuenta oficial de Instagram su separación del exjugador del PSG y Juventus. La también influencer anunció a través de una desgarradora carta escrita de su “puño y letra” que ya es viral entre los internautas.

Dani Alves y Joana Sanz

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento. (…) Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”, se lee al principio de la carta.

La modelo, demostrando que tiene un gran corazón, señaló en la carta que sigue y seguirá estando a lado de su ahora expareja, aunque ya no de la misma forma. Agregó que pese al daño que le causó, esta sigue amando al futbolista y que siempre lo amará.

Dani Alves en partido con Pumas. ULISES RUIZ

“A pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana, expresó.

Por último, Joana Sanz cerró su emotiva carta dando gracias con las oportunidades y aprendizajes que le dejo esta etapa de su vida que inició el 18/05/15.

Joana Sanz. Instagram

'Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida', concluyó.