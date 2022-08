Luis Cristaldo: “La Paz está abandonada exigen que los jugadores sean de allá, pero no hay”

Cochabamba

El actual entrenador de las divisiones inferiores del cuadro atigrado, se desahogó con la prensa en el trópico cochabambino, donde brindó declaraciones que de inmediato tuvieron bastante repercusiones en la redes sociales, el ex seleccionado de nuestro país, se mostró eufórico argumentando que en la ciudad de La Paz la categoría menor de fútbol está abandonada.

El entrenador de la divisiones menores del Tigre, dijo que exigen mucho que los jugadores sean de esa región del país, pero que a la hora de la verdad no existen:

“En The Strongest exigen que los jugadores sean de la paz, pero no hay”, declaró Cristaldo a tiempo de ser consultado por los periodista post partido de divisiones menores de The Strongest en la Copa Evo sub-17.

“Yo traje chicos de La Paz pero no tienen formación , no tienen nadie que se preocupe en su formación, La Paz está a su suerte en cuestión de formación, Bolívar y Always ya ni le hacen caso a ese pedido”, concluyó el ex mundialista con la selección nacional en el mundial de Estados Unidos 1994.