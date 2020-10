Luis Suárez sin filtro: "Pasé de salir llorando del entrenamiento a ser valorado como jugador"

Cargando...

Luis Suárez, uno de los mejores futbolistas en la historia del Barcelona, accedió a comentar su salida del club español, ocurrida durante esta pretemporada.

"Fueron días de pasar llorando por mi situación y [luego] volver a ser valorado como jugador, a que te quieran", dijo Luis Suárez, quien finalmente ahora juega para el Atlético de Madrid.

El delantero uruguayo llegó en julio del 2014 al Barcelona, donde fue durante los años posteriores una de las principales estrellas. En 2020 el Barcelona, al mando del nuevo entrenador Ronald Koeman y en medio de una grave crisis de resultados, decidió que el futbolista uruguayo de 33 años tenía que irse.

"Obviamente que los mensajes del club, que te buscaban una solución para cambiar de aire, no me los tomé muy bien por las formas en que se hicieron, más que nada", dijo Luis Suárez sobre la forma en que se dio su salida. "Había otra manera de hablarme, de decirme que el club tenía pensado cambiar de aire", concluyó el jugador.

Lionel Messi, astro del fútbol mundial, habló en aquel momento acerca de la situación de su compañero del Barcelona. El argentino mandó unas duras críticas a la directiva de su equipo. "Te merecías que te despidieran como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echaran como lo hicieron", escribió Lionel Messi en su Instagram el 25 de septiembre. Luis Suárez agradeció el apoyo del argentino, a quien llama su amigo: "No me sorprendió por un tema de que lo conozco demasiado a él. Ya sabía el dolor que él sentía".