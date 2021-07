Más allá de Messi: Argentina tiene un nuevo héroe

Cargando...

Argentina

Emiliano Martínez necesitó solo un mes para consolidarse como el portero número uno de Argentina y el martes se convirtió en un nuevo héroe nacional al detener el balón tres veces en la tanda de penaltis de la semifinal de la Copa América contra Colombia.

Con el empate a uno tras los 90 minutos reglamentarios, la hazaña del portero del Aston Villa en la tanda de penaltis colocó a Argentina en una final de la Copa América que se antoja apasionante contra el anfitrión y actual campeón, Brasil.

Lionel Messi, a menudo el hombre clave de Argentina, rindió homenaje a Martínez.

"Fue duro, lo merecíamos. Por momentos se hizo difícil porque ellos se venían, pero tenemos al 'Dibu' que es un fenómeno. Conseguimos el primer objetivo que era jugar todos los partidos. Ahora intentaremos ganar esa final."

Cargando...

Martínez tuvo poco que hacer a lo largo de los 90 minutos, pero estuvo soberbio en la tanda de penaltis, atajando los lanzamientos de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.

Además, se ganó una reprimenda del árbitro por sus continuos comentarios provocadores dirigidos a los jugadores de Colombia mientras se preparaban para lanzar sus tiros.

El jugador de 28 años, que pasó por el Arsenal, el Wolves, el Reading, el Sheffield Wednesday y el Rotherham, no debutó con la selección hasta el 3 de junio en un partido de clasificación para el Mundial contra Chile.

Se lesionó en el siguiente partido de Argentina contra Colombia y fue retirado cuando iban ganando 2-0. El partido terminó 2-2 y Martínez volvió a la carga en el siguiente encuentro.

Cargando...

Desde entonces, ha impresionado en la que ha sido una posición problemática para el seleccionador Lionel Scaloni, recibiendo solo tres goles en seis partidos.

Martínez, que podría no haber sido titular en la Copa América si el portero de River Plate, Franco Armani, no hubiera dado positivo de COVID-19, dijo que ahora no hay nada que pueda parar a Argentina.

"Venimos de 40 días encerrados (...) estábamos con una burbuja realmente solos", dijo tras la victoria del martes. "Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final y qué mejor que jugarla con Brasil en su cancha".