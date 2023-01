Mauricio Méndez expresidente de Wilstermann: “No me preocupa el descenso, me preocupa la desaparición”

De esta manera el expresidente de Wilstermann Mauricio Méndez manifestó su preocupación por el momento crítico que atraviesa la institución aviadora, donde se ha vuelto un mar de dudas y renuncias entre dirigentes y jugadores, uno de ellos fue el futbolista brasileño Serginho, quien al momento de despedirse de la institución aviadora, adujo una gran deuda del club hacia su persona por el tema salarial, dijo que en cualquier momento volvería a cobrar.

El expresidente de Wilstermann, Mauricio Méndez, expresó su preocupación por la crisis del “Rojo”. Aseguró que el problema se resuelve negociando con La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (FABOL). Asimismo, puntualizó desacuerdos con el representante legal del “Aviador”, Víctor Hugo Pérez.

Méndez también dejó claro una reflexión contundente, afirmando que no le preocupa el descenso ya que este es parte del juego, sin embargo, lo que a él le deja incierto es que Wilstermann llegue a desaparecer, producto de toda la coyuntura por la que atraviesa la institución.

"Yo le hago un pedido a Gary Soria que nos juntemos con los expresidentes que nos expliquen cómo piensan sacar este Wilstermann si realmente está en condiciones y si no viabilizar su estadía poniendo plata o viabilizar su salida pero que no salga pateado como alguna gente propone, por que no es correcto que se saque a alguien a patadas", expresó el expresidente del cuadro aviador.