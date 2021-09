Medallista olímpica denuncia que el gobierno le dio un cheque sin fondos como premio

"Es una falta de respeto colosal” fue la frase con que denunció en su cuenta de Facebook la mexicana y ganadora de una medalla de bronce por halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Aremi Fuentes, haber recibido como premio un cheque sin fondos por parte del gobierno del estado de Baja California.

"A la fecha de la entrega del cheque de 50.000 pesos [unos 2.500 dólares], no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. De hecho, no es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe", afirmó la deportista este lunes durante una conferencia de prensa.