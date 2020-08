Medios españoles aseguran que Luis Suárez 'no va más' en el Barcelona

Cargando...

Tras la dura derrota por 2-8 ante el actual campeón de la Champions League, Bayern Múnich, los ojos del fútbol mundial se han quedado fijados en Barcelona, la llegada de Ronald Koeman al club ha causado una revolución y a grandes escalas, debido al recambio de jugadores que tiene pensado.

En horas de la mañana, el portal deportivo RAC1, anunció que el técnico holandés, en una breve charla, le ha anunciado al uruguayo Luis Suárez que no cuenta con él para la temporada 2020/2021, por tanto, deberá buscar un nuevo equipo.

Asimismo, el medio español, afirma que el jugador uruguayo no ha recibido el mensaje de citación para los entrenamientos de la pretemporada.



Si es así, la discusión pasará ahora a manos de los abogados del atacante, pues todavía tiene un año de contrato, con la posibilidad de ampliarlo por un año más.

Diarios catalanes como Mundo Deportivo aseguran que el club no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el tema y no se espera que lo haga, pues hay respeto y respaldo total a las decisiones que tome Koeman, por muy impopulares que resulten.



Es verdad que, en siete años, Suárez logró 13 títulos y marcó 196 goles, lo que lo convierte en el tercer máximo artillero de la historia. Pero Koeman tendría en su lista jugadores más jóvenes (Suárez tiene 33 años) como Depay, y el club negocia hace tiempo por Lautaro Martínez. No habrá llegadas sin salidas y eso precipitaría el adiós del 'Pistolero'.