Mercedes descarta proveer motores para Red Bull en Fórmula 1

Cargando...

NUERBURGRING, Alemania, 9 oct (Reuters) - Mercedes no suministrará motores a Red Bull y AlphaTauri una vez que Honda se retire de la Fórmula Uno a fines del próximo año, dijo el viernes el director y copropietario del equipo Mercedes F1, Toto Wolff.

Agregó a periodistas en la previa del Gran Premio de Eifel que no había capacidad disponible.

Mercedes ya suministra motores a su equipo, a Racing Point y Williams, y también trabajará con McLaren a partir de la próxima temporada.

Ferrari suministra a su propio equipo, Haas y Alfa Romeo. Mientras que Honda anunció la semana pasada que se retirarían como proveedor de motores

Cargando...

Consultado sobre si Mercedes estaría dispuesto a suministrar a Red Bull, Wolff respondió que "no... estamos casi en un estado en el que no podemos fabricar unidades de potencia para todos nosotros. Así que no hay capacidad".

El único otro proveedor restante es Renault, que solo tendrá su propio renombrado equipo Alpine el próximo año y estará obligado por las regulaciones a proporcionar motores a Red Bull si así lo solicita.

El jefe del equipo Renault, Cyril Abiteboul, dijo que Red Bull aún no se había puesto en contacto con el fabricante francés, con quien se separaron después de ganar cuatro títulos consecutivos entre 2010-13.

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, afirmó que se considerarían todas las opciones, pero que los dos equipos propiedad de Red Bull necesitarían tener el mismo proveedor de motores.

Cargando...

(Reporte de Alan Baldwin en Londres, Editado en Español por Manuel Farías)