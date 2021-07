Messi, consagrado mejor jugador y máximo goleador de la Copa América

Cargando...

Brasil

Porque el fútbol es impredecible, porque donde el corazón aprieta en el alma hay algo que siempre va a perdurar, que no puede evitarse, cuando la pelota golpea el viento, cuando se siente que el piso se hunde con ese chutazo bien dado, el acertar en el ángulo preciso, cada táctica, cada estrategia, están llenos de milagro, de alegrías, de tristezas y Messi lo sabe.

El fútbol no es solo fútbol, son sacudidas, es un sentimiento que de pronto no podemos y no queremos controlar. el cosquilleo del césped, la calidez de las graderías, de la hinchada, de los estribillos, los colores de tu camiseta favorita, la perplejidad cuando parece que se para el tiempo en las ocasiones de gol, el éxtasis del tanto con el posterior grito del público, la tensión de las jugadas, los minutos finales, la alegría de la victoria. Son todos los efectos existentes en su máxima expresión, concentrados en 90 minutos insufribles, que Messi supo dominar.

Sin duda alguna, Lio, vivió este sábado en la cancha, todos estos sentimientos encontrados, no quería terminar con esa sensación de vacío que deja un gol en contra, o el silencio perturbador que le sigue, y puso todo en la cancha, se entregó de lleno al partido y se adueñó del aire, no quería llegar al día de despedirse de su más grande pasión sin llevar la felicidad de su equipo plasmado en una copa, a casa.

Cargando...

El capitán de la selección Argentina, conquistó su primer título de Copa América en una final soñada con Brasil, fue líder en asistencias, con cinco, tras haber jugado todos los minutos de los siete partidos que debe afrontar cada selección finalista.

La Pulga es el jugador argentino que más ha brillado en la Copa América, de haber marcado hoy en el estadio Maracaná, el capitán albiceleste hubiera establecido otra novedad histórica: ponerse al lado de Pelé como máximo anotador en selecciones sudamericanas, con 77 tantos.

En esta Copa América, Messi se convirtió en el argentino que más veces jugó con la selección nacional, con 150 encuentros, tres más que el segundo Javier Mascherano y siete más que el tercero, Javier Zanetti. Ha alcanzado al arquero chileno Sergio Livingstone como el jugador en que más partidos de Copa América participó, con 34, uno más que el brasileño Zizinho.

La Pulga ha sido el único argentino que anotó más tantos que Noberto Méndez, que junto a Zizinho son los máximos artilleros de la historia de este torneo con 17 goles. Este sábado tras la victoria frente a Brasil en el Maracaná, recibió primero el premio al mejor futbolista de la competencia, acompañado de un abrazó con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y enseguida fue a buscar el siguiente galardón, al principal anotador de la competencia, para terminar con la Copa de Copas en las manos.