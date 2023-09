Messi fue captado en modo DT, dando indicaciones en el partido de uno de sus hijos

Cargando...

Estados Unidos.

En las últimas horas, se viralizaron imágenes y videos de Messi presenciando la práctica matutina de Thiago junto a sus dos hijos menores. Con un look relajado de bermudas de jean y remera, el 10 llevó todo el equipo de mate y disfrutó del día distendido y en familia. Sin embargo, su experiencia pudo más y hasta se paró y dio algunas indicaciones al campo de juego, sin soltar el mate, característico de un argentino.

Messi emocionó a todos sus seguidores con la fotografía, una que no le queda muy lejano cuando se retire del fútbol. En uno de los videos que se viralizaron se pudo ver el momento en el que, mientras él estaba sentado en el césped, recostado sobre la pared con Mateo y Ciro, un grupo de jóvenes futbolistas pasaban a su lado, completamente conscientes de su presencia. Él les asentía con la cabeza y levantaba la mano, hasta que uno de ellos se acercó un poco más que el resto.

En la escena se observa que uno de los futbolistas juveniles se acercó a darle la mano y él la tomó con una sonrisa. El gesto no pasó inadvertido, ya que si bien estaba relajado, en su día de descanso y disfrutando con sus hijos, no dudó en devolverle el saludo a un fan, como si fuera un padre más que asistió al entrenamiento y no el mejor jugador de fútbol del mundo.

La semana pasada el hijo mayor de Leo Messi y Antonela Roccuzzo hizo su debut en la Sub 12, a pesar de que solo tiene 10 años. Su equipo arrancó con un triunfo, en un amistoso contra Weston FC. Sin embargo, en los videos de los goles y sus respectivos festejos que subió la cuenta de Instagram de Inter Miami CF Academy, hubo algo que llamó la atención: Thiago tenía un yeso blanco en el brazo izquierdo. Si bien la imagen generó preocupación, aparentemente la lesión no fue de gravedad, ya que igualmente el joven futbolista pudo jugar y celebrar con sus compañeros.

