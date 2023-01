“Messi ganó el Mundial y se lo recordará, el resto no volverá a ganar nada”: Zlatan Ibrahimovic

Cargando...

El sueco Zlatan Ibrahimovic se suma a los jugadores del continente europeo que opina de forma negativa ante el vigente campeón del reciente mundial realizado en Qatar, el seleccionado argentino. Pero el polémico futbolista, separó a Lionel Messi del resto de sus compañeros.

El futbolista de 41 años no dudó en calificar altamente al futbolista del PSG, Lionel Messi, por el resto de camada de campeones, opinó que se portaron mal, por lo que no volverán a ganar nada, según él, en cambio, por el francés Kylian Mbappé, dijo lamentar por el hecho de que anotó 4 goles en una final pero no pudo salir campeón de aquel mundial.

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar" aseguró Ibrahimovic, También hubo reconocimiento del sueco para Mbappé: "Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé". Y ahí arrancó a pegarle a la Scaloneta: "Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más".

Ibrahimovic se encuentran en plena recuperación después de haberse sometido a una operación de rodilla por el tema de la rotura de los ligamentos cruzados, se esperaba su vuelta al fútbol para inicios de este 2023, sin embargo, el Milan no quiere acelerar el retorno del sueco, por lo que por el momento, aún todo es incierto.