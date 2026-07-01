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Mundial 2026

¿Messi o Mbappé? Sigue en tiempo real la lucha por la tabla de goleadores del Mundial

Un buen número de futbolistas protagoniza una intensa pelea por convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo.

Martin Suarez Vargas

01/07/2026 19:07

Agregar Reduno en
Lionel Messi y Kylian Mbappé figuras de Argentina y Francia. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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A medida que avanza el Mundial, la emoción no solo se vive en la lucha por el título, sino también en la carrera por el Botín de Oro. Lionel Messi y Kylian Mbappé mantienen un apasionante mano a mano por terminar como el máximo artillero del torneo.

Messi, figura de la selección argentina, suma 6 goles en lo que va de la Copa del Mundo: firmó un triplete frente a Argelia, un doblete contra Austria y anotó un tanto ante Jordania.

Por su parte, Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa, también acumula 6 tantos. Marcó un doblete frente a Senegal, otro ante Suecia y completó su cuenta con un nuevo doblete frente a Irak.

Muy de cerca aparecen Vinícius Júnior y Ousmane Dembélé, quienes también se mantienen en la pelea por el liderato de la tabla de goleadores.

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