¿Messi o Mbappé? Sigue en tiempo real la lucha por la tabla de goleadores del Mundial

A medida que avanza el Mundial, la emoción no solo se vive en la lucha por el título, sino también en la carrera por el Botín de Oro. Lionel Messi y Kylian Mbappé mantienen un apasionante mano a mano por terminar como el máximo artillero del torneo.

Messi, figura de la selección argentina, suma 6 goles en lo que va de la Copa del Mundo: firmó un triplete frente a Argelia, un doblete contra Austria y anotó un tanto ante Jordania.

Por su parte, Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa, también acumula 6 tantos. Marcó un doblete frente a Senegal, otro ante Suecia y completó su cuenta con un nuevo doblete frente a Irak.

Muy de cerca aparecen Vinícius Júnior y Ousmane Dembélé, quienes también se mantienen en la pelea por el liderato de la tabla de goleadores.

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