Ex DT de Cabo Verde advierte a Argentina: “Son guerreros, nunca se rinden”

El histórico duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 genera expectativa en ambos países. En la previa del partido, José Rui Águas, exentrenador del seleccionado caboverdiano y exjugador de Portugal, anticipó un cruce exigente para la Albiceleste.

Águas, de 66 años, es una voz autorizada para hablar del fútbol de Cabo Verde. Como futbolista brilló en clubes como Benfica y Porto, disputó el Mundial de 1986 con Portugal y luego dirigió al seleccionado africano en dos etapas.

En diálogo con TN, el extécnico destacó que la principal fortaleza de Cabo Verde no pasa por las individualidades, sino por el funcionamiento colectivo.

“Básicamente, es un equipo muy solidario, muy unido. Un equipo muy colectivo. No es un equipo de grandes valores individuales, pero tiene una dupla de defensores centrales muy buena, muy estable, y un número seis muy importante”, explicó.

“Son guerreros”

Para Águas, Cabo Verde llega al duelo con Argentina con una motivación especial, no solo por el rival, sino por lo que representa disputar un Mundial para un país pequeño que vive el fútbol con enorme intensidad.

“Están debutando en un Mundial, representan a un país pequeño y están muy entusiasmados. Contra Argentina imagino un planteo parecido al que tuvieron frente a España: defender mucho y aprovechar sus oportunidades”, señaló.

El entrenador remarcó que conoce muy bien la mentalidad del grupo, ya que dirigió a varios referentes históricos del seleccionado.

“Dirigí a jugadores como Vozinha, Stopira, Pico Lopes, Diney Borges, Kelvin Pires, Ryan Mendes y Da Costa. Conozco muy bien la mentalidad de este grupo y por eso sé que nunca se rinden. Son guerreros”, afirmó.

(Foto: rui.aguas.coach/Instagram)

Un equipo que representa a todo un pueblo

Águas recordó con cariño su paso por Cabo Verde y aseguró que vivió allí una conexión única con la gente y con el fútbol.

“Fui muy feliz en Cabo Verde. Jugué para Portugal, Benfica y Porto, pero nunca sentí tanta unión, intensidad y apoyo como allí”, expresó.

El exseleccionador explicó que el fútbol cumple un papel especial para el país africano, que cuenta con una gran comunidad migrante repartida por el mundo.

“Es un pueblo inmigrante, con apenas medio millón de habitantes, y el fútbol sirve para unir a las comunidades caboverdianas repartidas por el mundo”, recordó.

Entre sus momentos más importantes al mando del equipo, mencionó la participación en la Copa Africana de Naciones y una victoria muy especial ante Portugal en un amistoso.

“Una de las mayores alegrías que tuve fue ganarle a Portugal. Soy portugués, así que era algo extraño, pero entendí la importancia que tenía para el pueblo caboverdiano. Fue un momento muy especial”, contó.

Elogios para Messi y Scaloni

Más allá de su cariño por Cabo Verde, José Rui Águas no ocultó su admiración por Lionel Messi, a quien considera un futbolista único.

“De Messi ni hablar. Es el jugador que más aprecio. Creo que es el futbolista más diferente de todos los demás, el más perfecto en un cuerpo pequeño. Es admirable”, aseguró.

También destacó lo que representa Argentina para el fútbol mundial y la capacidad del país para producir jugadores de alto nivel.

“Siempre me llamó la atención cómo un país que no es enorme y que no tiene recursos ilimitados produce tanto talento. Hay algo especial en el futbolista argentino: su actitud, su personalidad y sus ganas de competir”, señaló.

Sobre Lionel Scaloni, el ex DT también tuvo palabras de reconocimiento.

“Entiendo que Scaloni es una excelente persona. Es muy importante que quien dirige una selección tenga esa capacidad humana para relacionarse con los jugadores. En una selección llegan futbolistas de muchos clubes y gestionar ese grupo no es sencillo. Creo que Scaloni ha encontrado perfectamente su lugar y por eso ha tenido tanto éxito”, afirmó.

Sentimientos encontrados antes del duelo

José Rui Águas admitió que vivirá el partido con emociones divididas. Por un lado, siente admiración por Argentina y por Messi; por el otro, mantiene un profundo cariño por Cabo Verde, selección a la que dirigió y ayudó a construir en etapas importantes de su historia.

“A los argentinos no tengo mucho que decirles más que mi admiración y mi deseo de que hagan un gran Mundial. Claro que en este partido estaré del lado del más débil porque es el equipo que dirigí y al que le tengo mucho cariño. Pero Argentina es un país que me gusta mucho y al que espero volver”, expresó.

Mientras Argentina parte como favorita, Cabo Verde sueña con dar el gran golpe de su historia. Y para su exentrenador, hay una certeza: los “Tiburones Azules” no se entregarán fácilmente.

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