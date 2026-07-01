Tragedia en los festejos: dos hinchas murieron tras la clasificación de México a 8avos del Mundial

La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 estuvo acompañada por multitudinarios festejos en la Ciudad de México, pero la jornada también quedó marcada por una tragedia. Las autoridades sanitarias informaron el fallecimiento de dos personas durante las celebraciones realizadas en el Paseo de la Reforma.

De acuerdo con el Puesto de Mando del Sector Salud, las víctimas fueron un hombre de 44 años y una mujer de 19 años. Ambos recibieron maniobras avanzadas de reanimación; sin embargo, se confirmó que murieron por asfixia. Sus familiares ya fueron notificados del deceso.

Miles de aficionados se concentraron en los alrededores del Ángel de la Independencia después del pitazo final para celebrar el pase del equipo dirigido por Javier Aguirre. El Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas de las víctimas, además de anunciar que les brindará el apoyo correspondiente.

En el terreno de juego, México aseguró su clasificación al vencer por 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez sentenciaron el triunfo del conjunto mexicano, que ahora espera conocer a su próximo rival, el cual saldrá del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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