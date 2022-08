“Ningún club de Europa lo quiere”, Jamie Carragher sobre Cristiano Ronaldo

Cargando...

Cristiano Ronaldo no pasa por el mejor momento de su carrera futbolística, la prensa inglesa asegura que el astro portugués busca la salida del Manchester United, mientras que tras anunciarse la posible llegada de CR7 al Atlético Madrid los hinchas se manifestaron en contra del fichaje.

Ahora quien se sumó a la crisis de la carrera del futbolista, fue el ex jugador con pasado en Liverpool y actual periodista inglés, Jamie Carragher, quien disparó de forma contundente afirmando de que al ariete nacido en Portugal ningún equipo quisiera contar con su servicio.

"Siempre pensé que era un fichaje extraño. Siempre sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hacía bien en el United", comenzó.

Y agregó que "su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 hará esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador pero no es el mismo jugador. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere".

"No parece que el United pueda sacarlo, así que por el momento otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”, cerró.