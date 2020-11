No hay garantías de que vaya a estar en la F1 el próximo año, dice Hamilton

Cargando...

Por Alan Baldwin

1 nov (Reuters) - El hexacampeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton dijo el domingo que no hay garantías de que vaya a seguir en la principal categoría del automovilismo el próximo año.

El jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolff, reconoció que hay una posibilidad, pero dijo a los periodistas por separado que espera que el británico se quede con un equipo que ha ganado ya un récord de siete títulos consecutivos de constructores y pilotos.

"Ni siquiera sé si voy a estar aquí el próximo año", dijo Hamilton, ganador de una cifra récord de 93 carreras y en camino a lograr su séptima corona, en respuesta a una pregunta sobre el futuro de Wolff, que es uno de los accionistas del equipo y ha hablado sobre su sucesión en lo más alto y su deseo de entregar los mandos.

Hamilton, de 35 años, acabará su contrato al final de la temporada y debe firmar aún un nuevo acuerdo, aunque se espera que acabe haciéndolo.

Repreguntado sobre su respuesta, Hamilton -que ganó el domingo el Gran Premio de Emilia Romaña y solo tiene ya a su compañero de equipo Valtteri Bottas como rival por el título- continuó: "Me siento muy bien y fuerte aún (...) pero usted habló sobre Toto y la fecha de caducidad y hay muchas cosas que están en lo más alto de mi pensamiento".

"Me gustaría estar aquí el próximo año, pero no hay garantía de eso, seguro. Hay muchas cosas que me excitan de la vida posterior (tras las carreras), así que el tiempo lo dirá", agregó.

Al ser preguntado en una videoconferencia diferente sobre las palabras de Hamilton, Wolff las atribuyó al calor y la emoción del momento. El austriaco dijo que no cree que Hamilton, el piloto más exitoso de todos los tiempo en términos de victorias, esté a punto de abandonar.

"Espero que eso no pase. Creo que vamos a tener un mercado de pilotos bastante frenético ahí fuera (si se va)", agregó.

Nico Rosberg, excompañero de equipo de Hamilton, sorprendió a Mercedes cuando anunció su retirada días después de ganar el campeonato en 2016.

"Creo que nada es seguro para siempre", dijo Wolff. "Como Niki Lauda en los años 70, podría levantarse una mañana de un viernes o un sábado en la pista y decir que ya no se divierte. Creo que eso puede pasarle a cualquiera, pero queremos seguir este viaje. Lewis y yo y todo el equipo no hemos terminado".

(Editado en español por Carlos Serrano)