No quieren saber más de él: Real Madrid busca una salida "amistosa" para Gareth Bale

El Real Madrid ha tenido y seguirá teniendo un mercado de pases tranquilo, al menos esa es la intención de Florentino Pérez, presidente del club, quien anticipó no realizar comprar grandes, debido a la pandemia del coronavirus, la cual afectó el ingreso económico de la institución blanca.

En este contexto, el gran dolor de cabeza es sin dudas Gareth Bale, quien en junio de 2016 extendió su vínculo acordando un salario base de 19,7 millones de dólares por temporada. Sin embargo, pese a tener uno de los ingresos más altos del plantel merengue, el galés no es titular y apenas suma minutos en el equipo desde el regreso de Zinedine Zidane a la dirección técnica del equipo.

Ante esta situación, la mayoría de lo jugadores optan por salir del equipo y buscar nuevos rumbos, con tal de tener mas minutos de juego, pero este no es el caso de Bale, quien ha declarado públicamente no tener intenciones de salir del Real Madrid, aun sabiendo que no sera tomado en cuenta.

Es por eso que, según adelantó el sitio británico The Telegraph, la directiva del Real Madrid ha decidido llevar adelante un plan para desprenderse del delantero. Es así que buscará cederlo a préstamo sin cargo, teniendo en cuenta que la mayoría de las clubes no cuentan con dinero como para comprarlo. Pero a su vez, seguirá pagando la mitad de su sueldo, para que de esa manera, quien quiera quedarse con Bale deba solamente abonar el 50% de sus ingresos durante el tiempo que dure la cesión.