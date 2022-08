Oficialmente Gustavo Costas es el nuevo DT de la selección boliviana de fútbol

La Paz

Pasado el mediodía de hoy viernes tal como se había anunciado, el estratega argentino Gustavo Costas firmó contrato con la Federación Boliviana de Fútbol y fue presentado oficialmente como director técnico de la selección boliviana de fútbol, estará vinculado a la ‘Verde' hasta finalizar las eliminatorias del mundial 2026.

El principal reto de Makeira Costas es clasificar a Bolivia al mundial del 2026 que se realizará en México Canadá y Estados Unidos, para ello pidió a todos estar unidos que lo primordial para lograr objetivos es la unidad entre todos. Por otra parte, el estratega argentino dijo que hay que ir cambiando de mentalidad sobre todo en los jugadores.

"Yo no me voy a quejar de nada, sé a dónde vine. Este desafío para mí es el más grande de mi carrera. No hay que tener miedo, hay que tener los pies sobre la tierra pero también ser más positivos y más ganadores que nunca. La mentalidad debe ser que, con trabajo, profesionalismo y actitud de todos, se puede” también expresó el estratega.