Oriente Petrolero gestiona regreso de Palmieri, Franco y Bueno

Cargando...

Con la finalidad de no dejarse pisar con el tiempo y no pasar "afanes" por no tomar las precauciones correspondientes, la dirigencia del Oriente Petrolero, inició las gestiones necesarias, para que los Daniel Franco, Norberto Palmieri y el mexicano Marco Bueno puedan retornar al país. Sin embargo, esta acción, va de la mano, en caso de que en los próximos días el Gobierno, mediante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirme la fecha del retorno a los entrenamientos para encarar el resto de la temporada.

"A partir del próximo 31 de julio tendrán más claro el panorama sobre el regreso de los jugadores extranjeros, tomando en cuenta que en esa fecha podrían conocer acerca de la apertura de los aeropuertos en el país como también de Argentina y México", afirmó Javier Silva, coordinador de la logística del club.

Asimismo, Silva dijo, que "están pendiente de los vuelos solidarios que pueden darse en la próxima semana y de esa manera tener todo listo para el retorno de los jugadores”.

Cabe recordar, que actualmente el club refinero, cuenta solo con 3 de los 6 extranjeros contratados al inicio de la temporada. Los chilenos Jaime Carreño, Óscar Salinas y el peruano Juan Diego Gutiérrez decidieron rescindir sus contratos para regresar a sus respectivos países.

Cargando...

Por otra parte, la pandemia no ha sido del todo negativa para el club cruceño, ya que logró recuperar a Mario Cuellar, Carmelo Algarañaz, Brayan Calderón y Gustavo Olguín, quienes se encontraban lesionados, y podrán ser tomados encuentra, por el entrenador Pablo ‘Vitamina Sánchez, si así lo requiere.