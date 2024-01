Periodista abandonó set de televisión al enterarse que Messi ganó el The Best

Cargando...

La victoria de Lionel Messi en una nueva edición de los premios The Best, realizado la tarde del lunes en Londres Inglaterra, trajo consigo muchas reacciones encontradas a nivel mundial, y es que el rosarino pese a no asistir al evento se hizo acreedor del galardón por encima de sus oponentes que perfilaban como favoritos, una reacción bastante particular fue la Tomás Roncero que decidió salirse del programa en vivo al escuchar que el argentino ganaba nuevamente.

Messi batió un nuevo récord en el mundo del fútbol tras ganar por tercera vez el premio al mejor jugador de la FIFA. Lo hizo pese a que sus oponentes Erling Haaland y Kylian Mbappé llegaban con números por encima de él. El Chiringuito de España se encontraba reaccionando a toda la gala de premiación, pero al escuchar que Lionel ganó el premio, uno de los conductores resignado abandonó el programa.

Fue Tomás Roncero quien molesto y con tinte de resignación se marchó tras escuchar "el ganador del premio The Best es Lionel Messi".

"¿Qué? ¿Lionel Messi otra vez? esto no puede estar sucediendo", dijo Roncero y dejó el programa de televisión.

Tomás es conocido por sus polémicas intervenciones durante el programa inclinándose por el Real Madrid, y en la gala del The Best se encontraba junto a todo el panel comentando el evento, pero tras la decisión decidió irse.

