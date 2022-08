Presidente de Always Ready critica al campeón mundial con Argentina del 86 que dirige a Blooming

La Paz

El post partido entre los equipos de Always Ready de La Paz (El Alto) y Blooming de Santa de la Sierra, jugado la jornada de ayer por la décima fecha de la División Profesional del fútbol boliviano, trajo duras declaraciones, por lo menos las que expresó el máximo dirigente de cuadro que representa a El Alto.

El marcador entre paceños y cruceños acabó con resultado abultado a favor de los millonarios (5-0), luego de esto, Andrés Costa que hace días dijo haber pasado cursos de entrenador de fútbol, no se guardó nada y dijo que “es fácil hablar sentado desde un panel”.

La declaración de Costa iba para Néstor Clausen que hace días asumió la dirección técnica de Blooming, que antes de ocupar el cargo, hacía de panelista en un programa deportivo reconocido en el país.

“Creo que hablaba del estadio de Villa Ingenio que siempre tenía problemas continuó, creo que hoy día ha visto ha habido mucha paz, los hemos recibido de la mejor manera, creo que se ha desmentido toda las falacia que habla, no de Always Ready sino de todos los equipos de La Paz, se ha demostrado que los paceños somos un buen anfitrión”, concluyó.

Sin embargo, la respuesta del argentino campeón con la selección Argentina en el mundial de México 86 no se hizo esperar, quien dijo que “al presidente Costa no se le entiende, un día dice una cosa y al otro cambia" manifestó.

“Yo nunca he dicho que acá no se puede jugar respondió Clausen, la verdad que no lo entiendo al presidente Costa, a parte yo mismo dije que es más fácil hablar que entrenar, es mejor las declaraciones que dice el presidente Costa no hacerle caso, un día dice una cosa otro día dice otra, un día dijo que Villegas iba a estar todo el campeonato y al otro lo echó, hay veces que se contradice”, dijo el estratega celeste.