Prohíben sexo fuera del matrimonio durante el mundial de Qatar

Qatar

Un encuentro sexual fuera del matrimonio en Qatar durante la Copa del Mundo 2022 (desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre) podría derivar en una condena de siete años de prisión.

Así lo publicó el periódico británico Daily Star, a partir de un comunicado del Comité Supremo qatarí que informó que ese país “es conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas, independientemente de la orientación sexual”.

“El sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como un equipo de marido y mujer. Definitivamente no habrá aventuras de una noche en el Mundial. No habrá fiestas. Todos y todas deben mantener la cabeza fría, a menos que quieran arriesgarse a quedarse atrapados en prisión Los funcionarios de la FIFA advierten que no se harán excepciones”, explicó una fuente policial en el medio del Reino Unido.