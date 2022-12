¿Qué equipos juegan este jueves en el Mundial Qatar 2022? Revisa todos los detalles aquí

Cargando...

Qatar

Este jueves 1 de diciembres nos tocará conocer a los equipos de los grupos E y F que pasarán a la fase de octavos de final en el Mundial de Qatar 2022

Croacia vs. Bélgica se emitirá en vivo por las pantallas de la Red Uno desde las 11:00. El equipo que encabeza Luka Modric está como líder de su grupo con cuatro puntos y quiere evitar sorpresas. Mientras que, los belgas no están pasando por su mejor momento y necesitan ganar esta última fecha para no quedar fuera de la Copa del Mundo antes de lo esperado.

En simultáneo se disputará el partido entre Canadá y Marruecos. Los canadienses ya están eliminados pero buscarán sumar puntos por primera vez en un mundial. Por su parte, los marroquíes dependen de sí mismos para meterse en octavos ya que si pierde deberá esperar a que Bélgica gane a Croacia por más de tres goles.

Mientras que los partidos por el grupo E se disputarán a partir de las 15:00 y uno de los que podrá disfrutar por nuestras pantallas será Japón vs. España. Nipones y españoles se medirán en el Estadio Khalifa en un duelo que puede clasificar a ambos a los octavos de final. Ambos seleccionados se enfrentaron por única vez en el año 2001, en un partido amistoso que ganó 'La Roja' 1-0.

A la misma hora, los seleccionados de Costa Rica y Alemania se verán las caras. Los germanos se mantienen al último con un solo punto y están obligados a ganar para poder pasar a la siguiente fase y que los de Luis Enrique derroten a Japón, ya que un empate o una victoria de los nipones en el otro partido lo obliga a jugar con la diferencia de gol.