¿Qué pasó con Beltrán? Las duras versiones sobre la muerte del futbolista colombiano de Real

Según las informaciones que circulan en redes sociales, por la interna de Real Santa Cruz y FABOL tratan de explicar qué fue lo que sucedió en realidad con Guillermo Denis Beltrán la mañana del viernes 22 de marzo.

De acuerdo a 11-90 Red y escrito por Juan Javier Iriarte, desde la interna de Real Santa Cruz se sabe lo siguiente:

El jugador llegó al entrenamiento cansado, jugó 30 minutos que culminó agotado, tras eso Beltrán se acercó a sus compañeros diciéndoles que “era difícil ser futbolista” y también se le escuchó decir “me duele la cabeza y los ojos". Sus propios compañeros le dijeron que descanse a lo que el colombiano respondió que estaba bien.

Volvieron al entrenamiento y en un sprint se desplomó, todos pensaron que había sido producto de un choque, pero al notar que no se incorporaba, Ruano se acercó y pidió ayuda ya que notaba que Beltrán no reaccionaba. Cuando el colombiano estaba convulsionando sus compañeros se acercaron para ayudarlo, trataron de abrir la boca de Beltrán para que no se ahogue con su propia lengua, pero ya había mordido a Parra, a Jose y a el fisio. Lo atendieron en cancha un señor de polera roja y Miguel que es el fisioterapeuta del club, el primero se encargó de hacerle la reanimación debido a que el médico no estaba presente en ese momento.

Beltrán recibió el primero de tres paros cardiorespiratorios en la cancha, fue reanimado e incluso el jugador llegó a hacer algunos sonidos de dolor. Mientras pedían la camilla para llevarlo de urgencia al hospital, continuaban con los masajes en el pecho para que el jugador siga respirando.

¿Por qué no se llamó a una ambulancia?

Ante la urgencia del caso y al tener los jugadores los celulares en el camerino (cabe aclarar que se encontraban entrenando, no se lleva el celular a la cancha en un entrenamiento) de manera inmediata pidieron la camilla, lo subieron a Beltrán a la vagoneta de Alan Mercado y en la parte de atrás se encontraba el señor de polera roja, Miguel (fisioterapeuta del club) y Gabriela (jefa de prensa).

El segundo paro cardiorespiratorio ocurre camino a la clínica melendres (nunca se lo llevó a Beltrán a Pro Salud) las personas que estaban en la parte de atrás de la vagoneta continuaban haciendo los masajes en el pecho a Beltrán logrando reanimar por segunda vez al jugador. En el video que se muestra en las redes sociales, el señor de polera roja cambia de lugar con Gabriela para que fuese ella la que pueda seguir haciendo los masajes a Beltrán.

Al llegar a la clínica Melendres Beltrán seguía con vida, respiraba, en ese momento dejó de recibir el masaje que ya agotados le daban, Gabriela y Miguel, ya que se debía hacer el traslado de manera inmediata al área de emergencia, pero en ese lapso el jugador llega a sufrir el tercer paro cardiorrespiratorio. Los médicos le pusieron adrenalina y lo intubaron, lastimosamente el jugador no pudo soportar al tercer paro y falleció al promediar las 14:00 hrs.

Beltrán si estaba entrenando en el club, aunque se ausentó algunos días porque estaba lesionado. El club entrenaba en Villa Bertha y Beltrán participaba de dichos entrenamientos ya que tenía contrato hasta junio de 2024.

Sin embargo, poco después de la muerte del futbolista, el sindicato de los futbolista FABOL emitió un comunicado que también circuló en las redes, donde expresaba su versión a la que ellos accedieron con diferentes del acontecimiento.

Por la irresponsabilidad de la FBF y del Club Deportivo Real Santa Cruz, el dia de hoy tuvimos que lamentar el fallecimiento del futbolista Guillermo Denis Beltrán (de nacionalidad Colombiana).

Los hechos sucedidos y el video que adjuntamos, dejan nuevamente en evidencia las condiciones laborales precarias, inaceptables e irresponsables de la mayoría de los clubes "profesionales" afiliados a la FBF y que la protección ilegal de la FBF a sus clubes al haber tomado control de los tribunales TRD y TSA, dejan en total indefensión a los futbolistas.

El fallecimiento de Guillermo es una sumatoria de esos abusos de parte de la FBF y del club Deportivo Real Santa Cruz por los siguientes motivos:

1. El club suscribió contrato con el futbolista (está vigente hasta el 15 de junio de 2024) y por información de sus compañeros, le debían 4 meses de sueldo.

2. Como la FBF tomó el control de los tribunales, el club se siente protegido ante una posible demanda de cualquier futbolista ante el TRD. Además, pese a no cumplir con los requisitos, el club sabe que la FBF no le quitará ni suspenderá su Licencia de Club que ya la tiene otorgada para este año.

3. El futbolista no tenía familiares en Santa Cruz y para sobrevivir se prestaba dinero de sus compañeros, quienes también nos informaron que no se alimentaba de manera adecuada y que ante la falta de pago de sus sueldos, talvez comía muy poco hace algunos días.

4. Pese a tener contrato, no lo habian habilitado para el torneo que se está disputando y hace dos semanas que no era tomado en cuenta para los entrenamientos.

5. El día de hoy recien lo tomaron en cuenta y en la práctica de fútbol se descompensó y cayó en el campo de juego. Asumimos que se dio esta situacion por una sobreexigencia física al futbolista por la falta de alimentación adecuada, el hecho de no ser considerado para entrenar junto a sus compañeros, la preocupación y ansiedad por no poder cobrar sus sueldos y por no ser habilitado para el torneo.

6. No había ningún médico en el entrenamiento (los futbolistas indican que le deben seis al médico que trabaja en el club y por eso no asiste a los entrenamientos) solo estaba el fisioterapeuta, tampoco se tenía equipos de primeros auxilios y menos se contaba con un desfibrilador, exigencias mínimas del Reglamento de Licencia de Clubes de la FBF.

7. Ante la ausencia del médico, sus compañeros (futbolistas) lo auxiliaron en el campo de entrenamiento y en una movilidad particular lo llevaron a una clínica, tratando de reanimarlo en el trayecto (el video acompañado muestra estas imagenes)

Venimos denunciando hace varios años ante la FBF, CONMEBOL y FIFA el incumplimiento y falta de aplicación correcta del Reglamento de Licencia de Clubes de la FBF (entre otros requisitos se obliga a que el club cuente con un médico durante cada entrenamiento y equipamiento médico adecuado en el campo de entrenamiento) situación que deja desprotegidos a nuestros afiliados. Ante esas negligencia de la FBF, ahora tuvimos que lamentar la muerte de un futbolista para que quede otra vez en evidencia esta situación.

Junto a FIFPRO también hemos presentado diferentes denuncias contra la FBF ante la FIFA, sin respuesta alguna hasta la fecha, aspecto que también se debe considerar como un desconocimiento del acuerdo suscrito entre FIFPRO y FIFA, además de una falta de respeto hacia FIFPRO.

