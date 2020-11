Reacciones a la muerte de Diego Maradona

Cargando...

25 nov (Reuters) - El ídolo Diego Maradona, campeón con la selección argentina en el Mundial de 1986, murió el miércoles a los 60 años tras sufrir un paro cardíaco en su casa de los suburbios de Buenos Aires.

El exfutbolista, que se desempeñaba como director técnico del club local Gimnasia y Esgrima, estaba en su casa situada al norte de la capital argentina cuando sufrió el ataque.

Personalidades y organizaciones del mundo entero expresaron su pesar por el fallecimiento del exjugador. El presidente argentino, Alberto Fernández, decretó tres días de duelo nacional.

A continuación algunas de las reacciones:

* Presidente de Argentina, Alberto Fernández:

"Diego era Argentina en el mundo, nos llenó de alegría y nunca le vamos a poder pagar tanta alegría.

"Hoy es un mal día, un día muy triste para todos los argentinos (...) la suerte que tuvimos todos nosotros es la suerte de haberlo visto, haber disfrutado de su afecto, haber disfrutado de su cariño".

* Exfutbolista brasileño Pelé:

"Ciertamente, algún día patearemos una pelota juntos en el cielo".

* Delantero portugués Cristiano Ronaldo:

"Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago sin igual. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, as. Nunca serás olvidado".

* Futbolista francés Kylian Mbappé:

"Permanecerás en la historia del fútbol para siempre. Gracias por todo el placer que le diste al mundo entero".

* Entrenador portugués José Mourinho:

"Don Diego ... joder amigo te echo de menos".

* Exfutbolista y exentrenador, Oscar Ruggeri:

"Un crack en todos los sentidos. Si hay en el mundo un tipo que llevaba la cinta como correspondía era éste. Lo digo porque yo fui capitán también. Los capitanes tenemos este pensamiento, que los capitanes son distintos. Encima era el mejor de todos. Qué feliz nos hizo.

* Exatleta cubano Javier Sotomayor:

"Ahora mismo estoy sintiendo un dolor enorme por lo que ha significado para mí Maradona como persona. Fue de los más grandes deportistas que tuve la oportunidad de conocer personalmente, teníamos una gran amistad de años".

* Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol:

"Conmocionado en lo más hondo por el fallecimiento del astro argentino, sudamericano y mundial Diego Armando Maradona. Dueño de un talento sin igual y de una carismática personalidad, Diegol nos regaló alegrías y emociones a todos los que amamos el fútbol. La pelota está de luto, nos dejó el mejor jugador del mundo".

* Exfutbolista brasileño Romário:

"Mi amigo se ha ido. ¡Maradona, la leyenda! El argentino que conquistó el mundo con el balón en los pies, pero también por su alegría y personalidad única. Ya lo he dicho algunas veces, de los jugadores que vi en el campo, fue el mejor".

* Club italiano Napoli:

"Un golpe demoledor tanto para ciudad como para club".

* Club español Real Madrid:

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias a su familia y amigos, a sus clubes y a todos los aficionados al fútbol, especialmente a los argentinos. Diego Armando Maradona, uno de los más grandes jugadores de toda la historia, ha fallecido hoy a los 60 años".

* Exfutbolista y exentrenador argentino César Luis Menotti:

"No tengo ninguna explicación, mucho dolor. No hay opinión que sirva ante esto, no tengo cabeza. Estoy destruido".

* Exdelantero inglés Gary Lineker:

"De lejos el mejor jugador de mi generación y posiblemente el más grande de todos los tiempos. Después de una vida bendecida pero con problemas, espero que finalmente encuentre algo de consuelo en las manos de Dios. #RipDiego".

* Exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert:

"Mis condolencias a la familia de Diego Maradona y que Dios te tenga a su lado. QEPD".

* Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

"Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe".

* Expresidente boliviano Evo Morales:

"Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo".

(Recopilado por Daniela Desantis, Maximilian Heath, Nelson Acosta y Javier Leira)