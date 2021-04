River Plate vence a Junior en la Libertadores; gana Fluminense

Cargando...

BUENOS AIRES, 28 abr (Reuters) - River Plate, uno de los clubes más populares de Argentina, obtuvo el miércoles su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores al vencer 2-1 como local a Junior de Barranquilla, en una jornada en la cual ganó Fluminense.

En el partido jugado en el estadio Monumental de Buenos Aires por el Grupo D, los goles de River los anotaron David Martínez y Julián Alvarez a los minutos 29 y 55, mientras que Junior descontó a los 94 minutos por intermedio de Miguel Borja.

"Siempre trato de aportar lo mejor de mí y hoy se dio (el gol) para la victoria de local, y esto sirve para seguir sumando en la fase de grupos", dijo Alvarez a la televisión local tras la victoria.

En el otro partido del grupo, Fluminense superó 2-1 como visitante a Independiente Santa Fe gracias a un doblete de Fred a los 5 y 46 minutos. Daniel Giraldo marcó el descuento a los 51 minutos para el equipo colombiano.

Con estos resultados en la segunda jornada, River y Fluminense lideran con cuatro puntos en la tabla de posiciones del grupo, tres de diferencia con Junior y Santa Fe.

Por el Grupo F, en un vibrante encuentro jugado en el estadio Parque Central de Montevideo, Atlético Nacional de Colombia remontó un marcador adverso de dos goles al empatar 4-4 como visitante frente a Nacional de Uruguay.

Los tantos del equipo colombiano los marcaron Jarlan Barrera en dos ocasiones, Andrés Andrade y Renzo Orihuela en su propia valla, mientras que el "tricolor" uruguayo lo hizo a través de una tripleta de Gonzalo Bergessio y un tanto de Leandro Fernández.

Por el Grupo A, Defensa y Justicia goleó 3-0 como local a Universitario de Perú con un doblete de Walter Bou y un gol de Francisco Pizzini.

En otros partidos del miércoles, Barcelona de Ecuador goleó 4-0 a The Strongest por el Grupo C, Olimpia venció 2-1 a Always Ready en el Grupo B, y Cerro Porteño y Deportivo La Guaira empataron sin goles por el Grupo H.

