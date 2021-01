Ronaldo Nazario quiere a clubes mexicanos y estadounidenses en Copa Libertadores

Cargando...

El brasileño Ronaldo Nazario, ex delantero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección de su país en 1994 y 2002, desea el regreso de los clubes mexicanos y la participación de los de Estados Unidos en la Copa Libertadores para aumentar la competencia del certamen.

México salió de la Copa Libertadores en 2016 por un problema de calendarios entre la Conmebol y las competencias locales del representante de la Concacaf.

En tanto, los clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos nunca han participado en el torneo de la Conmebol.

"Me encantaría ver a los clubes mexicanos y norteamericanos, sería un paso importante para la Libertadores tener esos dos países, está bien porque las distancias son mayores", dijo el viernes Nazario en videoconferencia.

"Por ejemplo, un equipo brasileño al viajar para enfrentar a un mexicano o a un norteamericano agrega mucho valor a la competencia", agregó.

Los clubes mexicanos jugaron la Libertadores como invitados desde 1998, tiempo en el que Cruz Azul, Guadalajara y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) alcanzaron la final pero cayeron ante el argentino Boca Juniors, Internacional de Brasil y River Plate de Argentina en 2001, 2010 y 2015, respectivamente.

El dos veces ganador del Balón de Oro y goleador del Mundial 2002 ofreció la videoconferencia desde Brasil en un evento promocional como embajador de la Copa Libertadores.

La final se disputará el sábado entre los clubes brasileños Santos y Palmeiras.

"Es un clásico del campeonato paulista y no veo un favorito con esta final única, no me voy a arriesgar", expresó el ganador del Balón de Oro en 1997 y 2002.

Fuente: Reuters