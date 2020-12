Royal Pari apunta a la cabeza de la tabla de clasificación

Cargando...

Santa Cruz/Bolivia

Oriente Petrolero y Royal Pari se enfrentan en la decima quinta fecha de la segunda ronda de la división profesional del torneo nacional que se llevará a cabo en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, y en el que cada punto cuenta de forma vital para Royal para llegar a la punta de la clasificación y para que el refinero logre salir del fondo de la tabla.

Después de que Oriente cayera ante Bolívar, Erwin Platiní Sanchez prepara a su plantilla para hacerse con los tres puntos ante Royal Pari.

Oriente Petrolero no jugó mal ante Bolivar en la pasada fecha pero los goles errados y los descuidos en la última línea le costó caro la derrota ante los celestes.

Si hoy fuera el final del torneo Boliviano Oriente Petrolero no clasificaría a ningún torneo pero no solo eso sino que complicaría su situación en la tabla de posición quedando en la penúltima posición. Los refineros no podrán contar con el nacional Ronaldo Sánchez quien fue expulsado ante Bolivar, en lugar de el entraría Samuel Pozo.

Hasta el momento Oriente tiene una racha muy mala con siete encuentro sin ver la victoria, que adjuntan seis derrotas y un empate.

Posible Alineación:

Rodrigo Banegas en el arco; Widen Saucedo, Daniel Franco, Marcelo Suárez y Santos Navarro; Samuel Pozo, Daniel Rojas, Norberto Palmieri, Alexis Ribera; Juan Carlos Montenegro y Marcos Bueno. DT Erwin Sánchez

Desde que ascendió Royal Pari al balompié nacional siempre ha complicado a Oriente Petrolero, sin importar la situación en la que se ha encontrado, de siete encuentros cuatro ganó Royal Pari empato uno y perdió dos.

La victoria de Royal Pari ante wilstermann en Cochabamba (2-3)le da un plus a los inmobiliario para llegar con los ánimos altos a este choque que promete mucho futbol en el “Tahuichi”

De acuerdo con la cantidad de equipos cruceños que existen y las fechas de partidos, Royal Pari tendrá que salir solo dos veces de casa en 14 catorce partidos a disputar.

Posible alineación:

Diego Méndez; Ariel Juárez, Juan Pablo Virreyra, Guimmer Justiniano, Harry Céspedes; Omar Siles, Marco Antonio Barrios, Damián Lizio, Marco Tomioanovik, Rodrigo Vargas y Bruno Miranda.