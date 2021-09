Rummenigge: "El Barça de momento, no será un equipo 'top' en Europa"

Cargando...

Múnich - Alemania

Karl Heinz Rummenigge, ex futbolista y dos veces ganador del Balón de Oro, aseguró que el FC Barcelona por el momento no será un equipo top en Europa. El ex director general del club bávaro hizo esas declaraciones luego de que el Bayern venciera por 3-0 al cuadro catalán.

"El Bayern lo ha arrinconado en su estadio y se puede decir que el Barca ha salido bien parado con ese 0-3", agregó.

Para ‘Kalle’ la salida de Messi puso al club azulgrana en una dimensión diferente.

"Sin Messi, al Barcelona le han arrancado el alma de su juego", afirmó el ex futbolista antes decir que en el Camp Nou "se enfrentan a tiempos difíciles" y también dijo que la Liga española se ha marcado un autogol sin Messi.

Para el ex dirigente del cuadro muniqués, años atrás, el Barcelona era conocido por ser un equipo que apretaba al rival y que jugaba a atacar, pero ahora no hay nada de eso.

"En este partido el Barça ha mandado una señal a Europa: ya no va a ser, de momento, un equipo 'top' entre los equipos 'top' de Europa", añadió.

Sin embargo, Rummenigge llenó de elogios el debut del Bayen en la competición de clubes más importante de Europa y agregó que el actual Barcelona no se parece ni de lejos al que fue en otros tiempos.

