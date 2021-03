San José celebra 79 años en medio de una herida profunda

Cargando...

San José de Oruro está cumpliendo un año más de vida institucional (79 años) en medio de una crisis económica. Pese al panorama adverso, algunos dirigentes y cuerpo técnico siguen creyendo en que es posible revertir esta situación por el bien del club. El santo orureño hoy no puede celebrar como quisiera, porque la crisis no se lo permite. Hoy por hoy, San José no es ese equipo que siempre era protagonista de cada torneo.

“El Club Deportivo San José fue fundado el 19 de marzo de 1942 por Harry Keegan, un administrador estadounidense, junto a varios trabajadores de la mina San José de Oruro. El equipo de la 'V' azulada ha conseguido cuatro títulos en la primera división boliviana (1955, 1995, 2007 Clausura, 2018 Clausura) y alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores de América en 1996”, publicó la Federación Boliviana de Fútbol para felicitar al cuadro 'Santo'.

Los buenos momentos del club, hoy solo quedan en los recuerdos de la dirigencia y de los hinchas. Las malas decisiones administrativas llevaron al club adonde se encuentra hoy, es una dura realidad. Muchos responsabilizan de esta crisis a su ex presidente Wilson Martínez.

Martínez fue presidente del club entre abril de 2017 y noviembre de 2019, bajo su administración el equipo logró un título nacional, lamentablemente el titular en ese entonces, tuvo que dejar la entidad, pero la dejó con deudas económicas que hasta ahora ahogan a la institución.

El pasado 14 de enero Wilson Martínez fue aprehendido, tras una serie de denuncias por estafa, ya que este había recibido dinero con la promesa de que construiría un estadio y un centro de alto rendimiento que nunca se construyó. Uno de los estafados por Martínez fue Oscar Ayala, quien aportó una suma importante, misma que jamás le fue devuelta.

Debido a la falta de pago a sus jugadores, la FIFA le quitó puntos y le aplicó una sanción, la cual seguirá vigente hasta que la institución pueda subsanar las demandas. El club no podrá habilitar jugadores nacionales e internacionales para esta temporada.

La deuda del Santo alcanza los cinco millones de dólares, este 18 de marzo el comité electoral de la FBF señaló que no reconoce a Patricia Flores ni a Marcelo Soruco como titulares del club y llamó a nuevas elecciones.

Con un plantel joven, el representativo orureño cayó goleado por Always Ready 5-0 por el torneo local. El sábado venidero intentará sumar sus primeros puntos cuando se enfrente a Palmaflor, duelo reprogramado de la primera fecha que se jugará en el estadio Jesús Bermúdez desde las 15:00.